نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيميوني يكشف تطورات مفاوضات أتلتيكو لضم "ديمبلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني، عن آخر تفاصيل المفاوضات بين الروخي بلانكوس وأولمبيك ليون، لضم موسى ديمبيلي ووصفها بأنها تسير على ما يرام، لاسيما أن انضمام اللاعب الفرنسي لفريقه غير مؤكد بعد.

ولكن الغير واضح بالنسبة لنا هو أن يتحدث مدرب الأتلتي عن مفاوضات مع لاعب لم يتم التوصل معه على اتفاق، أو حتى إعلان عن ضمه رسميا.

وقال سيميوني مؤتمر صحفي قيل مواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني "الأمر مازال ليس مؤكدا حتي الآن، ولكنه في مرحلة متقدمة للغاية".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية عن رغبة سيميوني في الحصول على خدمات صاحب ال24 عاما، لنهاية الموسم، وحين يكون ديمبيلي معنا، سيصير معنا، وسأتحدث عنه حينها.