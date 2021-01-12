نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة الليلة.. انتصار وحيد يُزين تاريخ مواجهات مختار مختار ضد الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الإنتاج الحربي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.

الأهلي يدخل مباراة الليلة متربعًا على قمة ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، جمعها من 4 انتصارات، وتعادل وحيد، بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط جمعهما من فوز و3 تعادلات وهزيمة.

يقود الإنتاج الحربي في مباراة اليوم، المدرب الأهلاوي مختار مختار، والذي سبق وتقابل مع الأهلي في 26 مواجهة سابقة خلال مسيرته التدريبية، حقق انتصارًا وحيدًا، وخسر 16 مباراة، وتعادل في 9 مباريات، سجل لاعبوه 20 هدفًا، واستقبلت شباكه 50 هدفًا.

جاءت مواجهات مختار مختار ضد النادي الأهلي مع 6 أندية هم (بتروجيت "11 مباراة" – الإنتاج الحربي "7 مباريات"- غزل المحلة "مباراتين" – الاتحاد السكندري "مباراتين" – المصري "مباراتين" – انبي "مباراتين").

وستكون مباراة الليلة رقم 18 لـ مختار مختار ضد المدربين الأجانب للأهلي حيث يقود الأخير المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، حيث سبق والتقي مع 7 "خواجات" قادوا المارد الأحمر بواقع (مانويل جوزيه "10 مباريات – بونفرير "مباراتين" – مارتن يول "مباراة" – كارتيرون "مباراة"- لاسارتي "مباراة" – فايلر "مباراة").

حقق مختار مختار انتصارًا وحيدًا ضد مدربين الأهلي الأجانب وكان على حساب مانويل جوزيه، وذلك خلال قيادته لفريق إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر عام 2011، وفاز الفريق البترولي بهدف دون رد سجله رامي ربيعة مدافع الأحمر بالخطأ في مرماه، وهو الفوز الوحيد لـ"الشيخ مختار" في تاريخ مواجهاته بشكل عام ضد الفريق الأهلاوي.

أكبر فوز حققه الأهلي على الأندية التي دربها مختار مختار كان بنتيجة 4 – 0 وتكرر 4 مرات (3 مرات ضد بتروجيت – 1 مرة ضد الانتاج الحربي).