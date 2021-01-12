نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم قمة نارية تجمع بين فريق برشلونة ونظيره ريال سوسييداد، غدا الأربعاء الموافق 13 يناير الجاري، على ملعب نويفو أركانخيل، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسبانية.

ويقام اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت جرينتش.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة bein sport، التابعة لشبكة قنوات بين سبورتس المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات كأس السوبر الإسباني.

ويسعى برشلونة لمواصلة سلسلة الانتصارات التي حققها مؤخرا، بعدما نجح في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات متتالية بين الدوري الإسباني وكأس الملك، إلى جانب تقدمه إلى المركز الثالث في الليجا.

وعلى الجانب الأخر سيقاتل ريال سوسييداد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البارسا، من أجل العودة لطريق الإنتصارات ومصالحة جماهيرة بعد الهزيمة التي تعرض لها على يد إشبيليه في الدوري الإسباني، بعد أن سقط في فخ التعادل مع إيبار.

ويحتل برشلونة المركز الثالث من جدول ترتيب الليجا برصيد 34 نقطة، فيما يأتي سوسييداد في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة سوف بالفائز من مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلبا.