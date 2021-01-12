نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق يوفنتوس، ضيفا ثقيلا على حساب إنتر ميلان، يوم الأحد 17 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الجوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي.

وستقام المباراة بين إنتر ميلان ويوفنتوس في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد حقق فريق يوفنتوس الفوز في الجولة الماضية على حساب ساسولو، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما تعادل إنتر ميلان مع روما، بنتيجة هدفين مقابل هدفين.