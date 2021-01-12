الدوري الممتاز.. علي غزال يقود تشكيل سموحة أمام البنك الأهلي

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، التشكيل الأساسي لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها، الثانية والنصف عصر اليوم، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فريق سموحة كالتالي:

الهاني سليمان - أحمد جمال - رجب نبيل - محمد عبدالمنعم - حليمو - شريف رضا - محمد كناريه - علي غزل - ديرك نبسمبامي - رفيق كابو - حسام حسن.

ويسعى سموحة بقيادة مدربه أحمد سامي لاستعادة نغمة الانتصارات أمام البنك الأهلي في مباراة اليوم، بعد الخسارة أمام الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة الماضية.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ 12 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن سموحة صاحب المركز الـ 13.