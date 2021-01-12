استمرار غياب ساسي ومصطفى محمد.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك بشكل كبير، على التشكيل الأساسي لمواجهة المصري، المقرر لها اليوم، الثلاثاء، في تمام الخامسة مساء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لاعتلاء صدارة الدوري مؤقتا، لحين إقامة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي المقرر لها في تمام السابعة والنصف مساء.

ومن المقرر أن يواصل فرجاني ساسي ومصطفى محمد غيابهما عن مباريات الفريق في الدوري، بعد استبعادهمامن قائمة الفريق، لحسم مستقبلهما مع القلعة البيضاء.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - يوسف أوباما.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - عمر السعيد.

ويحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، خلف الأهلي المتصدر بفارق الأهداف، بينما يتواجد المصري في المركز الرابع بـ 10 نقاط.