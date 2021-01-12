أهلي 2001 يواجه الإنتاج الحربي اليوم في بطولة الجمهورية

يستضيف فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ اليوم الثلاثاء الإنتاج الحربي، في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة التاسعة للمجموعة الثانية من بطولة الجمهورية، وهي الجولة الرابعة من الدور الثاني.

ويخوض الأهلي المباريات المتبقية له في المجموعة بهدف الحفاظ على الصدارة فقط، وذلك بعد أن ضمن رسميًا التأهل للمرحلة النهائية، لذلك يدخل مواجهة الإنتاج من أجل مواصلة الانتصارات و تحقيق فوز جديد، يضمن له التحليق منفردًا في المركز الأول.

ويمتلك فريق مواليد ٢٠٠١ بالأهلي ١٩ نقطة في رصيده، جمعها من الفوز في ٦ مباريات والتعادل في مباراة واحدة، والخسارة في مثلها، حيث افتتح البطولة بالفوز على غزل المحلة ١ - صفر، ثم فاز على الجونة ٢ - صفر، وعلى سموحة ١ - صفر، وتعادل سلبيًا مع الإنتاج الحربي، وفاز على إنبي ٢ - ١، وفاز على غزل المحلة ٢ - صفر، وخسر من الجونة ١ - ٣، وفاز على سموحة ١ - صفر، مسجلًا ١٠ أهداف مقابل ٤ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ معتز إينو مديرًا فنيًا، وأحمد رؤوف مدربًا عامًا، وتامر دسوقي مدربًا للحراس، ومحمد إمام طبيبا ، ومحمد راشد إداريا ، وأحمد عبد الخالق مدلكا.