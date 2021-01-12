نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مباراة الليلة.. الانتاج الحربي لا يعرف طريق الفوز أمام الأهلي (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق الأهلي نظيره الانتاج الحربي، على استاد "الأهليWE السلام" في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 12 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 - 2021.

يتطلع الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز على الانتاج الحربي وحصد نقاط المباراة الثلاث ومواصلة صدارته لبطولة الدوري المصري الممتاز، بينما يبحث الفريق العسكري عن تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في جدول ترتيب المسابقة المحلية.

ويحتل فريق الأهلي صدارة الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الانتاج الحربي بالمركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

تاريخيًا.. تقابل الأهلي مع الانتاج الحربي في 18 مباراة بمختلف البطولات، حقق المارد الأحمر 13 انتصارًا، بينما حسم التعادل نتيجة 5 مباريات بينهما، ولم يحقق الفريق العسكري أي انتصار خلال مواجهاته ضد الفريق الأهلاوي والتي بدأت عام 2009 أي على مدار 12 عامًا تقريبًا.

سجل لاعبو الأهلي 30 هدفًا في شباك الانتاج الحربي، واستقبلت شباكه 10 أهداف، ويتصدر النيجيري جونيور أجايي لاعب الأحمر قائمة هدافي مواجهات الفريقين وسجل 4 أهداف، يليه الثنائي محمد فضل وعبد الله السعيد وسجل كل منهما 3 أهداف.

أول مباراة جمعت الأهلي مع الانتاج الحربي كانت في بطولة الدوري الممتاز بتاريخ 20 ديسمبر لعام 2009، وفاز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله (عماد متعب).

خرج الأهلي بشباك نظيفة في 9 مباريات ضد الانتاج الحربي ، بينما حقق الانتاج "كلين شيت" وحيد خلال مواجهات الفريقين السابقة.

أكبر انتصار حققه الأهلي على حساب الانتاج الحربي كان بنتيجة 4 - 0 في مباراة الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز بالموسم الماضي بتاريخ 2 أكتوبر لعام 2019، سجل الأهداف (رمضان صبحي - حسين الشحات - جونيور أجايي - وليد سليمان).

آخر مواجهة جمعت الأهلي مع الانتاج الحربي كانت بالجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز في الموسم الماضي وحسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بهدف لمثله.