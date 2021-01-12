نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي في الدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي مساء اليوم الثلاثاء، الزمالك في مواجهة نارية على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي بالدوري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة المصري ضد الزمالك بالجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس حصريا مواجهة الليلة بين المصري البورسعيدي صاحب الأرض وضيفه الزمالك بالجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

يستعد ملعب برج العرب، في الإسكندرية، لاستضافة قمة من قمم الكرة المصرية، بين الزمالك والمصري البورسعيدي، ضمن مباريات الدوري المصري.

ويدخل الزمالك المباراة، وهو منتشي بتحقيق ثلاثة انتصارات على التوالي، كان آخرها أمام طلائع الجيش، بثلاثية نظيفة حيث يرغب مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو في مواصلة الفوز لملاحقة قمة الدوري المصري.

وعلى الجانب الآخر، حقق الفريق الكروي الأول بالنادي المصري فوزين وأربعة تعادلات، كان آخرهم أمام الاتحاد السكندري، ببطولة الدوري المصري.