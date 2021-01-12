نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ستاد «برج العرب» بالإسكندرية مساء اليوم الثلاثاء مواجهة الزمالك ضد المصري البورسعيدي ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري البورسعيدي بالدوري

ومن المقرر أن تُلعب مباراة الزمالك والمصري، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021، على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

تمتلك قنوات أون تايم سبورتس، حقوق إذاعة الدوري المصري، وبطبيعة الحال، ستقوم بإذاعة مواجهة الزمالك ضد المصري البورسعيدي بالجولة السابعة من بطولة الدوري المصري عبر شاشاتها.

من جانبه شهدت قائمة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمباراة المصري استمرار غياب الثنائي مصطفى محمد وفرجاني ساسي، وفقا لقرارات فنية من المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة المصري البورسعيدي كالآتي:-

حراسة المرمى:- محمد أبوجبل

خط الدفاع:- أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط الدفاعي:- إمام عاشور - طارق حامد

خط الهجوم الهجومي:- أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - محمد سيد زيزو

في خط الهجوم: عمر السعيد.