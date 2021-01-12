نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سموحة أمام البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة البنك الأهلى المقرر لها فى الثانية ونصف ظهر اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم .

جاء التشكيل كالآتى :

حراسة المرمى : الهانى سليمان .

خط الدفاع : شريف رضا ، محمد عبد المنعم ، رجب نبيل ، أحمد جمال .

خط الوسط : محمود حليمو ، محمد كناريا ، على غزال ، رفيق كابو .

خط الهجوم حسام حسن ، ديريك تسيبامبى .

ويحتل فريق سموحة المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط بينما يحتل البنك الأهلى المركز الثانى عشر بنفس الرصيد .