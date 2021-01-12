محمد يوسف يعلن تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة سموحة بـ الدوري

أعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي، التشكيل الأساسي لمواجهة سموحة، المقرر إقامتها في تمام الثانية والنصف عصرا، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي: حراسة المرمى: محمود الزنفلي خط الدفاع: بهاء مجدي - محمد مجدي - محمد كوفي - أسامة إبراهيم. خط الوسط:معروف يوسف - استيرلا - محمد حامد - موسى دياوارا خط الهجوم: أحمد ياسر - فادي فريد. وبطمح البنك الأهلي في انتزاع الثلاث نقاط من الموج الأزرق، للاقتراب من المربع الذهبي. ويحتل البنك الأهلي المركز الـ 12 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن سموحة صاحب المركز الـ 13.

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