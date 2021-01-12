إعلامي سعودي يهاجم الاتحاد العربي بسبب أحمد حجازي

وكان حجازي حصل على بطاقة صفراء ثانية في إياب نصف النهائي أمام الشباب، مما يعني إيقافه في المباراة النهائية أمام الرجاء.

ورفض الاتحاد العربي لكرة القدماستئناف نادي الاتحاد ضد قرار حرمان أحمد حجازي، من المشاركة في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، أمام الرجاء المغربي، بداعي الإيقاف.

وعلق الجداوي على تغريدة للاتحاد العربي لكرة القدم، تشير إلى رفع الإيقاف عن هيثم الجويني لاعب الترجي بعد رفع الإيقاف عنه.

وكتب الجداوي: "الاتحاد العربي يناقض نفسه على لسان مدير البطولة..(#ازاله_كرت_حجازي_مطلب).

وقال طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية في تصريحات تليفزيونية، بأن اتحاد جدة طالبهم بالسماح بـ حجازي بالمشاركة في النهائي، مشيرًا إلى أن المادة السادسة من لائحة البطولة تنص على عدم جواز التدخل في اختصاصات الحكم، وبالتالي تم تثبيت الإنذارين.

ويقدم حجازي أداء جيد مع الاتحاد، ولم يتلق الفريق أي هزيمة منذ وصوله من ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي على سبيل الإعارة، وتدرس الإدارة قرار شرائه من الفريق الإنجليزي بشكل نهائي.