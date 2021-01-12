وزير الرياضة ورئيس الهيئة الهندسية يتفقدان مجمع صالات حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء اركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية، صباح اليوم، مجمع صالات حسن مصطفي بالسادس من اكتوبر، في إطار الاستعداد لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد "مصر2021 "، والتي تستضيف منافسات المجموعتين الأولى والخامسة.

‎يأتي ذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، للوقوف على اخر الاستعدادات لاستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد والتي ستنطلق غدا وتستمر حتى ٣١ يناير الجاري. ‎

وأكد "صبحي" أن القيادة السياسية تقدم كافة أوجه الدعم للبطولة كي تظهر بالشكل الملائم واللائق لاسم ومكانة مصر الدولية في تنظيم الأحداث والبطولات الدولية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الصالات المستضيفة للبطولة تعد صروحا رياضية عملاقة تبرهن على مكانة الدولة المصرية في مصاف الكبار سواء في استضافة مختلف الاحداث والبطولات الرياضية العالمية أو إتاحة البنية الرياضية العالمية للمنتخبات المصرية بما يؤهلهم لتحقيق الإنجازات الرياضية في مختلف منافساتهم القارية والعالمية والاولمبية. ‎

كان وزير الشباب والرياضة قام صباح اليوم بتفقد الصالة المغطاة ‎بالعاصمة الإدارية للوقوف على الاستعدادات النهائية قبل انطلاق البطولة.