الدوري الممتاز.. سموحة يتقدم على البنك الأهلي بهدف في الشوط الأول.. فيديو

تقدم فريق سموحة على نظيره البنك الأهلي بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف سموحة عن طريق حسام حسن في الدقيقة 44، من ركلة جزاء.

وبدأ سموحة المباراة بالتشكيل التالي:

الهاني سليمان - أحمد جمال - رجب نبيل - محمد عبدالمنعم - حليمو - شريف رضا - محمد كناريه - علي غزل - ديرك نبسمبامي - رفيق كابو - حسام حسن.

بينما دخل البنك الأهلي اللقاء بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي خط الدفاع: بهاء مجدي - محمد مجدي - محمد كوفي - أسامة إبراهيم. خط الوسط:معروف يوسف - استيرلا - محمد حامد - موسى دياوارا خط الهجوم: أحمد ياسر - فادي فريد.