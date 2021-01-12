الدوري الممتاز.. سموحة يتقدم على البنك الأهلي بهدف في الشوط الأول.. فيديو

جاء هدف سموحة عن طريق حسام حسن في الدقيقة 44، من ركلة جزاء.
وبدأ سموحة المباراة بالتشكيل التالي:
الهاني سليمان - أحمد جمال - رجب نبيل - محمد عبدالمنعم - حليمو - شريف رضا - محمد كناريه - علي غزل - ديرك نبسمبامي - رفيق كابو - حسام حسن.
بينما دخل البنك الأهلي اللقاء بالتشكيل الأتي:
حراسة المرمى: محمود الزنفلي
خط الدفاع: بهاء مجدي - محمد مجدي - محمد كوفي - أسامة إبراهيم.
خط الوسط:معروف يوسف - استيرلا - محمد حامد - موسى دياوارا
خط الهجوم: أحمد ياسر - فادي فريد.
ويحتل البنك الأهلي المركز الـ 12 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن سموحة صاحب المركز الـ 13.
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