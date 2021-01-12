بعد مصطفى محمد.. رحيل لاعب جديد عن الزمالك خلال ساعات

اقترب كريم بامبو الجناح الهجومى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من الرحيل عن النادى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد خروجه التام من حسابات الجهاز الفنى.

وشهدت الفترة الماضية استبعاد كريم بامبو من حسابات الجهاز الفنى للفريق الأبيض بقيادة البرتغالى باتشيكو فى ظل عدم القناعات بقدراته الفنية.

وتلقى كريم بامبو عددا من العروض القوية على مدار الفترة الماضية، ويأتى على رأسها عرض من قبل نادي الجونة وأيضا المصري بجانب المقاولون العرب وإنبي أيضا.

وكان الزمالك أعلن موافقته على رحيل مهاجمه الأول مصطفى محمد إلى نادي سانت إتيان الفرنسي بعد مفاوضات مكثفة من جانب الفريق الفرنسي مع الزمالك، ومن المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي على رحيل مصطفى محمد خلال الساعات المقبلة.

وعلى الجانب الآخر، دافع الإعلامي أحمد شوبير عن نفسه، بعد الهجوم الذي تعرض له من قبل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وبعض جماهير القلعة البيضاء، خلال الساعات الماضية.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": كان هناك حالة من الثورة عليا خلال الأيام الماضية، عندما قلت أن زيرو يريد الاحتراف، وهذا خبر متأكد منه".

وتابع شوبير: "حدث غضب كبير بعدها، ثم خرج زيزو وكتب تويتة: "كراسي تجلس فوق كراسي"، لتزداد حالة الغضب بعدها، ثم أعلن والد زيزو بعدها أن نجله يمتلك عرضا إماراتيا بمبلغ لن يستطيع الزمالك أن يدفعه، كما قال أن الزمالك وافق على بيع مصطفى محمد فلماذا لا يوافق على بيع إبني، وطالما فتحت إدارة نادي الزمالك باب الاحتراف يبقي للكل، أو الإغلاق على الكل، وتساوي عقود اللاعبين".

وواصل شوبير: "والد زيزو أكد ما أكدته أيضا، أن الأهلي لم يفاوض اللاعب تماما، ولكن الكل مقتنع بنظرية المؤامرة".