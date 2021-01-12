قبل انطلاق مونديال اليد .. كورونا يجتاح منتخب أمريكا ويصيب 18 لاعبا

ضرب فيروس كورونا صفوف المنتخب الأمريكي لكرة اليد، قبل يوم واحد من انطلاق بطولة العالم لكرة اليد 2021 المقامة في مصر .
ووفقا لما نشره موقع "aftenposten" النرويجي أن نتائج المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا فى أعضاء الفريق، اثبتت إيجابية عينات ١٨ لاعبا من بينهم المدير الفني لمنتخب أمريكا لكرة اليد.
ويقع المنتخب الأمريكي في المجموعة الخامسة بجوار كل من النرويج والنمسا وفرنسا.
وتستضيف مصر النسخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد، في الفترة بين 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة ٣٢ منتخبا في نسخة استثنائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل انطلاق مونديال اليد .. كورونا يجتاح منتخب أمريكا ويصيب 18 لاعبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.