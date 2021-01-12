مصدر بـ الزمالك يكشف سبب هدم سور النادي النهري

أكد مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن هدم سور النادى النهرى التابع لنادى الزمالك يعود إلى مخالفات في بناء السور بالمساحات غير المخصصة للنادى من الداخل والخارج فى وقت سابق.

وأزالت الجهات المعنية مخالفات نادي الزمالك على كورنيش النيل في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، والتي تمثلت في إقامة سور خرساني بالمخالفة للقوانين واللوائح.

وتمت عملية الهدم للسور والأعمدة حتى سطح الأرض والتي تمثل مخالفة صارخة للقانون، حيث ينص القانون على عدم تجاوز ارتفاع أي سور على كورنيش النيل 90 سم، حتى يسمح للمواطن برؤية نهر النيل، إلا أن النادي النهري خالف التعليمات، وأقام السور من 5 إلى 6 أمتار رغم إنذار مسؤولي النادي السابقين أكثر من مرة بتصحيح الأعمال المخالفة.

وقال المصدر إن الزمالك تقدم بطلب للتصالح مع محافظة الجيزة، وتم لقاء بين الطرفين خلال الأسبوع الماضى لمناقشة الأمر، وذلك بعد تلقى مخاطبات من الجهات المختصة بهذه المخالفات وتجاوزها المساحات المختصة للنادى.

وقرر مسئولو نادي الزمالك بالاتفاق مع المحافظة على أن يقوم النادى بإزالة أى مخالفات رصدتها المحافظة عن طريق النادى نفسه.