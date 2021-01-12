رئيس الأولمبية يوجه رسالة دعم لمنتخب اليد واللجنة المنظمة للمونديال

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الفروسية ،أن كل الشعب المصري يدعم ويساند المنتخب الأول لكرة اليد الذي يشارك في مونديال العالم الذي ينطلق غدا الأربعاء في مصر في النسخة رقم 24 للبطولة.

وقال المهندس هشام حطب، لدينا ثقة في قدرات لاعبينا وأنهم على قدر المسئولية في تحقيق طموحات الشعب المصري الذي ينتظر من هؤلاء النجوم تحقيق أفضل انجاز ورفع إسم مصر عاليا في سماء كرة اليد العالمية ، مؤكدا أن منتخبنا يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين تحت قيادة جهاز فني مميز للغاية بقيادة المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا بارندو ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر نجح في توفير كافة الإمكانيات للمنتخب من أجل الاستعداد للمونديال والجميع يساند ويدعم المنتخب في الفترة الحالية من أجل تحقيق طموحاتنا جميعًا.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، جميع مؤسسات الدولة المصرية وفرت كل الإمكانيات وسخرتها من أجل نجاح تنظيم مونديال العالم لكرة اليد وأن تكون البطولة التي ستقام في مصر الأفضل في تاريخ بطولات مونديال العالم لكرة اليد وتعبر عن مصر الحاضر والمستقبل والتاريخ.

أشار المهندس هشام حطب ، الى ان إقامة مونديال العالم لكرة اليد تحدي كبير لمصر أمام العالم كله بأن مصر قادرة على تنظيم أفضل البطولات العالمية وسط الإجراءات الاحترازية الطبية الفريدة من نوعها وتطبيق الفقعة الطبية التي ستكون نقطة الإنطلاق من مصر حتى تكون مثال يطبقه جميع دول العالم في جميع الأحداث الرياضية العالمية القادمة ومواجهة فيروس كورونا وتحديه.

وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية المصرية هشام حطب، مونديال العالم لكرة اليد الذي سنطلق في مصر تحدي رياضي للمنتخب الأول بأن يحقق أفضل النتائج ويكون على منصات التتويج وينافس كبار العالم في اللعبة ، وتحدي تنظيمي لمصر التي ترفع شعار التحدي ، ومصر قادره على أن تبهر العالم وأن تقام البطولة وتنتهي بخير ونجاح.