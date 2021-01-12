اتحاد الكرة يعاقب سيد عبدالحفيظ

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها أمس الاثنين ما يلي: إيقاف عماد عزت حسنين مدرب فريق انبي (مواليد 2006) عشر مباريات وتغريمه خمسين ألف جنيه. تغريم حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي خمسين ألف جنيه تغريم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي خمسين ألف جنيه تغريم هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز خمسين ألف جنيه.

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