نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستال بالاس مستاء من تصرف لاعبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف كريستال بالاس أن مسئوليه لم يعلموا بزيارة لاعبه إبريتشي إيزي إلى ناديه السابق كوينز بارك رينجرز لمشاهدة مباراته ضد فولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأضاف النادي أنه سيتعامل مع هذه "الهفوات الواضحة" بعد ظهور صور للجناح في الاستاد من دون كمامة.

والتقطت صور لإيزي في المقصورة الرئيسية في ستاد مؤسسة كيان برينس وهو لا يضع كمامة وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سيحقق في زيارته.

وقال بالاس في بيان بموقعه على الإنترنت: "أقر كوينز بارك رينجرز بأنه ارتكب خطأ باستضافته إبريتشي إيزي في المقصورة الرئيسية.. دون علمنا".

وتابع: "بينما ندرك رغبة إبريتشي في دعم زملائه السابقين، فإنه يقر بأنه أساء التقدير بحضوره المباراة".

وأضاف: "نشعر بالقلق أيضا من رؤية صور لإبريتشي وهو لا يضع كمامة في لحظات معينة وتحدثنا إليه حول هذه الهفوات الواضحة، وسنتعامل مع الأمر داخليا".

وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها أحد لاعبي بالاس في مأزق بسبب انتهاك بروتوكولات كوفيد-19.

واعتذر لوكا ميليفويفيتش قائد بالاس على انتهاكه الإرشادات الحكومية بحضوره سهرة خاصة عشية العام الجديد.

وسجل الدوري الإنجليزي الممتاز 36 إصابة جديدة بكوفيد-19 الأسبوع الماضي في خضم ضغط متزايد من المدربين لإيقاف الموسم مؤقتا بعد تأجيل 5 مباريات بالفعل بسبب فيروس كورونا منذ ديسمبر.

ومنذ انطلاق الموسم الجديد أصيب 207 من اللاعبين وأفراد الأجهزة الفنية بفيروس كورونا المستجد في 21 جولة من الفحوص.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، التي تدير مسابقات الدرجات الأدنى، وجود 112 إصابة بفيروس كورونا في أحدث جولة من الفحوص.

وذكرت تقارير بريطانية أن تريفور بيرتش الرئيس التنفيذي للرابطة شدد على الأندية على أهمية الالتزام ببروتوكولات السلامة وقال إنه يجب اتخاذ إجراءات ضد المخالفين.

وقال بيرتش: "نحن نتفهم وجود اللعبة تحت التدقيق، ونحن سنتعرض لضغط حكومي شديد إذا استمرت مخالفة الإرشادات المعلنة".

وقررت الحكومة استمرار المنافسات الرياضية البارزة رغم ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.

وتوفي أكثر من 80 ألف شخص بفيروس كورونا في بريطانيا.