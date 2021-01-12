نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 لاعبين "صداع" في رأس الأهلي والزمالك بالميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يمثل عدد من اللاعبين صداعًا في رأس مسئولي ناديي الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بسبب عدم حسم مصيرهما بشكل رسمي حتى الآن سواء بالبقاء أو الرحيل داخل صفوف "القطبين" خلال الفترة الحالية.

ويأتي مصطفى محمد مهاجم الزمالك على رأس اللاعبين الذين يمثلون أزمة بالنسبة للقلعة البيضاء، حيث يتمسك اللاعب بالرحيل عن صفوف الفريق وخوض تجربة الاحتراف بالدوري الفرنسي، بعدما تلقى عرضًا من نادي سانت إيتيان خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

واشترط النادي الزمالك الحصول على 5 مليون يورو للموافقة على رحيل مصطفى محمد إلى سانت إيتيان الفرنسي، بالإضافة إلى مليون ونصف المليون يورو كحوافز بناءًا على نسبة مشاركة اللاعب وعدد أهدافه، والحصول أيضًا على نسبة 15 % من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا، ولم يرد النادي الفرنسي على شروط القلعة البيضاء حتى الآن، ليبقى مصير اللاعب معلقًا مع الفريق الزملكاوي ويبتعد عن المشاركة بالمباريات.

الدولي التونسي فرجاني ساسي أيضًا يثير قلق مسئولو النادي الزمالك خلال الفترة الحالية بعد مماطلة اللاعب في تجديد عقده مع القلعة البيضاء ووضع شروط مالية ضخمة للموافقة على الاستمرار مع الزمالك، وعدم حسم موقفه بشكل نهائي حتى الآن في ظل اهتمام بعض الأندية بالتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ويغيب فرجاني ساسي عن المشاركة في مباريات الزمالك خلال الفترة الحالية بعد سفره خلال الأيام الماضية لتونس للحصول على إجازة قصيرة وتم استبعاده من مباراة المصري المقرر لها اليوم الثلاثاء لعدم الجاهزية الفنية ويبقي موقف اللاعب غامضًا من الاستمرار مع الفريق من عدمه.

أما ثالث اللاعبين الذين يمثلون صداعًا في رأس إدارة القلعة البيضاء هو اللاعب أحمد سيد زيزو بعدما تلقى عرضًا اماراتيًا مغريًا خلال الأيام الماضية ورغم نفي اللاعب رحيله عن الزمالك بالوقت الحالي، إلى أن مسئولي النادي يخشون أن يستسلم اللاعب للإغراءات المالية ويوافق على الرحيل إلى الدوري الإماراتي.

في النادي الأهلي يواجه مسئولي النادي أزمة بسبب اللاعب الأنجولي جيرالدو دا كوستا، والذي يرفض الرحيل عن القلعة الحمراء ويرغب في الاستمرار مع الفريق، بينما يتحفظ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على بقاء اللاعب مع الفريق وطلب من الإدارة ضرورة الاستغناء عن خدماته.

ووضع الأهلي جيرالدو في قائمة الانتظار بالوقت الحالي لقيد الكونغولي والتر بواليا، ولكن اللاعب الأنجولي اشترط الحصول على قيمة عقده كاملًا للموافقة على الرحيل عن القلعة الحمراء، ويحاول مسئولي النادي التفاوض معه للحصول على جزء من مستحقاته فقط وإنهاء الأمر وديًا بينهما.