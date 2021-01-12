حافلة الزمالك تتحرك إلى "برج العرب" استعدادا لمواجهة المصري في الدوري

تحرك منذ قليل أتوبيس نادي الزمالك من فندق الإقامة إلى ستاد برج العرب استعدادا لخوض مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها الخامسة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.
وعقد الجهاز الفني للفريق بقيادة جايمي باتشيكو محاضرة فنية مع اللاعبين بفندق الإقامة، شرح خلالها الخطة التي سيخوض بها مواجهة المصري كما قام بتوجيه المهام الأخيرة للاعبين قبل المباراة التي يسعى الأبيض لحسمها لصالحه والحفاظ على نتائجه الإيجابية.
يذكر أن الزمالك حقق أربعة انتصارات، وتعادلا وحيدا في خمس جولات بالدوري الممتاز.
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