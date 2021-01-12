تعرف على آخر مستجدات ملف المدير الفني في الإسماعيلي.. خاص

يستعجل مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، التعاقد مع مدربًا جديدًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة القادمة، خاصة بعد أن ودع الفريق البطولة العربية بالهزيمة أمام الرجاء المغربي بثلاثية نظيفة في إياب دور نصف النهائي من البطولة.

وعلم موقع "دوت الخليج" أن هناك إنقسام داخل مجلس الإدارة في إختيار جنسية المدرب القادم، بعض الأعضاء ترغب في التعاقد مع مدرب أجنبي، وأخر يبحث عن مدرب مصري.

وأسماء مصريين على مائدة مجلس الاسماعيلي، إيهاب جلال مدرب المقاصة، وعماد النحاس مدرب المقاولون العرب أبرز المدربين المصريين المرشحين.

يذكر أن خاض لاعبو الفريق الأول بالإسماعيلى والذين شاركوا بمواجهة أمس أمام الرجاء البيضاوي مران استشفائي صباح اليوم.

وودع الدراويش منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية بعد الخسارة من بطل المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموعه المباراتين.

ومن المقرر أن يخوض باقي لاعبى الفريق مران خططي عصر اليوم، ضمن برنامج الاعداد للقاء المقاولون العرب يوم الأثنين المقبل بالدورى المحلي.