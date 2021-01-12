خالد علي المنسق العام لـ صن داونز: سيرينو سيرحل بشرط.. موسيماني يجهز مفاجأة للجماهير.. وهذا موقفي من العمل في الأهلي

رغم عشقه للنادي الأهلي الذي لم يخفيه يوما ما ، إلا أن احترافيته الشديدة تحتم عليه العمل فقط لصالح ناديه فقط، انه خالد علي المنسق العام لنادي صن داونز الجنوب أفريقي، أحد أنجح الكوادر الإدارية المصرية في المجال الرياضي.

حرص "دوت الخليج" على تكريم خالد علي، لنجاحه الكبير مع نادي صن دوانز، وكسبه ثقة وحب جماهير ومجلس إدارة النادي الجنوب أفريقي.

وتحدث خالد علي لـ " دوت الخليج" عن رحلة سفره من مصر إلى جنوب أفريقيا، والعمل في اتحاد كرة القدم الجنوب أفريقي، والانضمام إلى نادي صن داونز في 2016. كما كشف خالد علي العديد من الأسرار بشأن صفقة انتقال جاستون سيرينو إلى الأهلي، وارتباط وزاني بالانتقال إلى القلعة الحمراء، وكواليس رحيل موسيماني.

إليكم نص الحوار:

في البداية كيف وصلت إلى هذا المنصب بنادي صن داونز؟

سافرت إلى جنوب أفريقيا في عام 2002 وكان لي عملي الخاص، ثم انضممت إلى اتحاد جنوب أفريقيا عام 2007، وانتقلت بعدها للعمل في نادي صن داونز في 2016، بناء على طلب مجلس الإدارة وقتها، وإن شاء الله مستمر مع النادي.

ما تعليقك على مجموعة صن داونز ببطولة دوري أبطال أفريقيا؟

هذه قرعة على مستوى الـ 16 فريقا، لا أحد يختار الفرق التي سيواجها، أعتقد أنه لم يبق هناك فرق مستوى أول وفرق مستوى ثانٍ في قارة أفريقيا، جميع المستويات أصبحت متقاربة، عوامل السفر وعوامل الملاعب وجاهزية اللاعبين كل هذه العوامل تعلب دورا في نجاح بعض الفرق وفشل البعض الآخر.

بالنسبة لمجموعة نادي صن داونز فهي مجموعة الموت من حيث أسماء الفرق، أيضا مجموعة الزمالك الترجي التونسي هي ثاني أقوى مجموعة بعد مجموعة صن داونز، مجموعة الأهلي هي مجموعة خادعة، وعلي الأهلي أن يركز بشكل أكثر، لأن البطولة هذا الموسم ستكون قوية، فهناك فرق قوية عادت مثل المريخ السوداني وشباب بلوزداد وحوريا كونكاري ومولودية الجزائر، أعتقد أن البقاء سيكون للأقوي هذا الموسم.

هل تتوقع حدوث مفاجآت في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم؟

المفاجآت ستكون ورادة ولكنها محدودة، لا يزال أفريقيا لها كبارها " كرويا"، ويظل الفريق الكبير له قيمته والفرق الآخرى تهابه في الملعب.

لكن على الفرق الكبيرة أن تسيطر في الملعب، وإلا فسوف تطيح بها الفرق الآخري من البطولة، فبعض الفرق الصغيرة تلعب أمام الفرق الكبيرة بعشوائية، وتجعل الفرق الكبيرة تفشل في تطبيق أسلوبها على أرضية الملعب.

هل تتوقع أن يتقابل الأهلي والزمالك مجددا في نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم؟

ولما لا؟، قد نرى أيضا صن داونز أو مازيمبي أو الوداد، التتويج باللقب حلم مشروع لأي فريق، البطولة ستقام من بدايتها هذا الموسم بدون جماهير بسبب فيروس كورونا، والبقاء سيكون للأقوى.

هل يوجد أي تطورات جديدة بشأن إمكانية انتقال جاستون سيرينو إلى النادي الأهلي؟

العلاقة بين الأهلي وصن داونز أكبر من أي لاعب ومدرب، سيرينو يريد اللعب للنادي الأهلي، لكن صن داونز أصدر بيانا رسميا بشأن مستقبلساللاعب، فالجهاز الفني متمسك ببقاء سيرينو، وهناك تشاور مع الإدارة بشأن مستقبله، وفي النهاية سيتم اتخاذ القرار وفقا للصالح العام. يسعدني حديث جماهير الأهلي معي بشأن صفقة سيرينو، ولكن في النهاية هذا عملي، كما أن مدير نادي صن داونز قال إن علاقتنا مع الأهلي قوية، ولكن إدارة النادي ستوافق على العرض الأقوي لشراء اللاعب. المفاوضات متوقفة مع الأهلي في الفترة الحالية، ولكن وفقا لحديث مدير النادي، أعتقد أن ملف رحيل سيرينو لم يغلق بشكل نهائي.

بعض التقارير أكدت اهتمام النادي الأهلي بضم زواني لاعب صن داونز.. ما حقيقة هذا الأمر؟

هذا الموضوع شائك، ولكن ما استطيع قوله، هو أن الملف الكروي في مصر متأخر10 سنوات.. القرار كان مطروحا منذ 10 سنوات على سبيل المثال، فلماذا تفكر فيه الآن!.

هل طلب صن داونز ضم الشحات وقفشة من الأهلي؟

سمعتبعن إرسال صن داونز عرضا للأهلي لضم قفشة وحسين الشحات، وفي النهاية لم يحدث نصيب. أعتقد أن مفاوضات صن داونز كانت مع إدارة الأهلي وليس اللاعبين، ولكن في النهاية إذا أخبر الأهلي الإدارة أن الثنائي مرتبط بعقد مع النادي، سيغلق الأمر تماما.

ما هي كواليس رحيل موسيماني إلي النادي الأهلي؟

لا يوجد أي كواليس، نادي صن أصدر بيانا رسميا وقتها بشأن رحيل موسيماني، بالطبع تولي موسيماني نقلة ممتازة له، والاختيار كان موفقا جدا من جانب النادي الأهلي.

بالتأكيد حزين على رحيل المدرب من صن داونز، لكن في النهاية هذا هوالاحتراف، وموسيماني صاحب فكر وسوف يضيف للنادي الأهلي وأتمنى استمراره لفترة طويلة، وبالتأكيد النادي الأهلي أضاف له أيضا.

موسيماني أعلن كثيرا أنه يتمنى النادي الأهلي، من لا يتمنى تدريب الأهلي أو الزمالك أو حتى التدريب في الدوري المصري! هي نقلة لأي مدرب تساعده في التدريب في أوروبا.

هل يتأثر صن داونز برحيل موسيماني؟

صن داونز هو فريق عمل وليس شخصا واحدا، لدينا مديرين فنيين اثنين وهو شيئ يحدث لأول مرة في العالم، ونتصدر جدول ترتيب الدوري حاليا. في صن داونز نتبع نظاما معينا قائما على فريق كامل وليس شخصا، قد تتعاقد مع مدرب عالمي ولكن لا تجلب له لاعبين ذويجمهارة وامكانيات عالية ستفشل، والعكس أيضا إذا تعاقدت أيضا مع لاعبين أقوياء ولم تتعاقد مع مدرب جيد ستفشل أيضا، لذلك يجب أن يتم عمل توازن بالتعاقد مع مدرب جيدولاعبين أصحاب إمكانيات كبيرة. بيتسو في مكان يقدر يوفر له الإمكانيات وهو مدرب عالمي قادر على صناعة الفارق، ونحن أيضا نتمنى التوفيق لنا.

ما رأيك في اعتماد موسيماني على سياسة التنويم المغناطيسي للخصم؟

لدي تحفظ على كلمة تنويم، ولكن الحرب خدعة، تصريحات موسيماني نابعة من احترام وتقدير للفرق، وليس غرضه التنويم.

الخطأ الثاني هو أن الخصم سمح للمنافس أن يلعب بأفكاره وأعصابه وهذا خطأ، لا يوجد شيئ اسمه تنويم ، على سبيل المثال لو استخدمنا هذا الأسلوب أمام البرازيل هل سنكسب؟، وهل يمكن أن نفوز بكأس العالم بهذه الطريقة!.

كيف ترى حظوظ الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية؟

فيه مفاجأة خاصة بفكر موسيماني في بطولة كأس العالم للأندية. قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، موسيماني قال لي جهز التذاكر عشان تيجي قطر، كما أنه يحضر مفاجأة لي وللجماهير في بطولة كأس العالم للأندية، ولكن لن أكشف عنها في الوقت الحالي.

ما موقفك من العمل بالنادي الأهلي؟

مجرد أن يطرح اسمي للعمل في الأهلي من قبل موسيماني شيْ يشرفني، لكنني مرتبط بنادي صن داونز مدى الحياة، إلا إذا تسببت في مشكلة وقرر النادي رحيلي.

حقيقة اهتمام نادٍ صن داونز بشراء أسهم نادٍ مصر كبير؟

هذا الكلام لا صحة له على الاطلاق، لم يحدث نهائيا التفكير في هذا الأمر.

هل فكر نادي صن داونز في ضم لاعبين من الدوري المصري؟

نستهدف ضم لاعبين تتراوح أعمارهم من 22 إلى 25 عاما، وتم تحديد أسماء من الدوري المصري، ولكن لن أكشف عنها في الوقت الحالي. نادي صن داونز يسعى أيضا لضم لاعبين من الدوري المغربي والجزائري والتونسي.

ما تعليقك على هجوم بعض جماهير النادي الأهلي على رمضان صبحي؟