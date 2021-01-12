بعد وداع البطولة العربية.. الإسماعيلي يستعد لذئاب الجبل في المغرب

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى الذين شاركوا في مواجهة أمس، الإثنين، أمام الرجاء البيضاوي، مرانًا استشفائيًا بالمغرب صباح اليوم.
وودع الدراويش، منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية؛ بعد الخسارة من بطل المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموع المباراتين.
ومن المقرر أن يخوض باقي لاعبى الفريق مرانا خططيا عصر اليوم، ضمن برنامج الإعداد للقاء المقاولون العرب المقرر إقامته يوم الإثنين المقبل بالدوري المصري الممتاز.
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