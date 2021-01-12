خاص.. هل يقترب ديسابر من العودة للإسماعيلي مجددا؟

تنادي جماهير الإسماعيلي، بالتعاقد مع مدرب يقود الإسماعيلي إلى بر الأمان بعد تراجع نتائجه بمسابقة الدوري العام، والهزيمة أمام الرجاء المغربي التي أدت بالخروج من البطولة العربية.
وعلم موقع "دوت الخليج" أن هناك محاولات أجريت مع الفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني السابق للاسماعيلي، ولكنها باتت بالفشل مع أول إتصال هاتفي بسبب إلتزامه بالتعاقد مع أحد الاندية الفرنسية وهناك شرط جزائي ضخم يتعدى ٣٠٠ ألف دولار.
ومن جانبه رحب ديسابر بالعودة لقيادة الدراويش بشروط جديدة، رحب بها مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي.
ولكن قيمة الشرط الجزائي تسببت في عرقلة عودة ديسابر لقيادة الاسماعيلي من جديد.
ومن المقرر أن يستمر أبوطالب العيسوي المدير الفني الحالي للإسماعيلي، لحين الاستقرار على مدير فني جديد لقيادة الدراويش.
الجدير بالذكر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، يستعجل التعاقد مع مدربًا جديدًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة القادمة، خاصة بعد أن ودع الفريق البطولة العربية بالهزيمة أمام الرجاء المغربي بثلاثية نظيفة في إياب دور نصف النهائي من البطولة.
وعلم موقع "دوت الخليج" أن هناك إنقسام داخل مجلس الإدارة في إختيار جنسية المدرب القادم، بعض الأعضاء ترغب في التعاقد مع مدرب أجنبي، وأخر يبحث عن مدرب مصري.
وأسماء مصريين على مائدة مجلس الاسماعيلي، إيهاب جلال مدرب المقاصة، وعماد النحاس مدرب المقاولون العرب أبرز المدربين المصريين المرشحين.
يذكر أن خاض لاعبو الفريق الأول بالإسماعيلى والذين شاركوا بمواجهة أمس أمام الرجاء البيضاوي مران استشفائي صباح اليوم.
وودع الدراويش منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية بعد الخسارة من بطل المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموعه المباراتين.
ومن المقرر أن يخوض باقي لاعبى الفريق مران خططي عصر اليوم، ضمن برنامج الاعداد للقاء المقاولون العرب يوم الأثنين المقبل بالدورى المحلي.
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