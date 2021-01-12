لاعبو الزمالك يعاينون أرضية استاد "برج العرب"

المقرر لها الساعة الخامسة مساء، في الأسبوع السابع لبطولة الدوري الممتاز. وأجرى الجهاز الفني واللاعبين جولة سريعة في جميع أنحاء الملعب لمعاينة الأرضية واختبار النجيلة. جدير بالذكر أن الفريق حقق أربعة انتصارات، وتعادل وحيد في خمس جولات بالدوري الممتاز. قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمعاينة أرضية ستاد "برج العرب" الذي سيستضيف مواجهة المصري البورسعيدي

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