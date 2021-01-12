نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل شبين يفوز على مركز شباب تلا في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق غزل شبين الفوز على نظيرة فريق مركز شباب تلا بهدفين دون مقابل، خلال اللقاء الذي أقيم بملعب الغزل، ضمن مباريات الدور التمهيدي الأول، لتصفيات كأس مصر.

خاض الغزل اللقاء مكون من، محمود الجابري، مصطفى عادل كولا، مصطفى سالم ريشة، محمود عبد النعيم، محمد عبد الغني، اسلام رمضان، أحمد يحيى، فتحي جمال، علاء السعيد، مؤمن قصري.

البدلاء، محمد أبو علي، محمد حدوته، محمد علاء، محمود براني، رفعت دياب، ابراهيم حامد، محمود عبد العزيز، محمد زوبع.

وجاء تشكيل تلا، مكون من، عبد الرحمن شبارة، اسلام علم الدين، السيد علاء، محمد رحرح، أحمد كريم، محمد بلية، ماهر علام، محمود الصفطاوي، سعيدو، أحمد بيكو، محمد سمير.

البدلاء، سيد مصباح، سعيد المشد، خالد الضبع، أحمد شيكا، هشام سرحان، باسم شوقي، كريم الكومي، طه فرج، كريم مجدي.

الشوط الأول

شهد الشوط الأول تقدم الغزل بهدف عن طريق مؤمن قصري، من تصويبة أرضية مرّت من المدافعين والحارس وسكنت المرمى، في الدقيقة 17، وأضاع نفس اللاعب فرصة هدف محقق أمام المرمى بالعارضة، وأشهر الحكم بطاقة صفراء لمحمد سمير لاعب تلا، وأحمد يحي لاعب وسط الغزل.

الشوط الثاني

دفع تلا بثلاث تبديلات مبكرا حيث شارك كريم مجدي وكريم الكومي وهشام سرحان، بدلاً من، ماهر علام، ومحمد سمير، وسعيدو، كما دفع الغزل باللاعب محمد حدوته على حساب اسلام فرج، ومحمد زوبع بدلاً من علاء السعيد.

وفي الدقيقة 17 سجل الغزل الهدف الثاني عن طريق اللاعب محمد عبد الغني.

وحصل حدوته على بطاقة صفراء من الغزل بالدقيقة 77، وشارك من بدلاء الغزل ابراهيم العشماوي قبل نهاية اللقاء.

بذلك يتأهل الغزل للدور التمهيدي الثاني للكأس، ويخرج تلا مبكراً من المسابقة.

أدار اللقاء الحكم محمود طنطاوي، عاونة السيد حسن، ومحمود عبد العظيم.