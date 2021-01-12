نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها الفريق مواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها في الخامسة مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

وسيبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

في خط الدفاع: محمد عبدالغني ومحمود حمدي “الونش” وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي

في خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” وعبدالله جمعة

في خط الهجوم: أشرف بن شرقي

فيما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد، محمود علاء، كريم بامبو، إسلام جابر، محمود عبدالرازق شيكابالا، محمد أوناجم، حسين فيصل، أسامة فيصل وأحمد عيد