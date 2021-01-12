نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق المصري التشكيل الرسمي لمواجهة الزمالك بعد قليل في الجولة السابعة من بطولة الدوري.
وجاء تشكيل المصري لمواجهة الزمالك:
حراسة المرمي: احمد مسعود
خط الدفاع: شديد وعمرو موسى واحمد شوشة وكريم العراقي
خط الوسط: فريد وايزي ورفعت وسعيدو وعمر كمال
خط الهجوم: كاسينحو
فيما يجلس على مقاعد البدلاء:
اوستين اموتو ومحمد الصالح واسلام عطيه وحسن علي ومحمد جابر وعلاء عطا واحمد دعدور ومحمد عنتر