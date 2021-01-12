الرياضة

تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الزمالك

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق المصري التشكيل الرسمي لمواجهة الزمالك بعد قليل في الجولة السابعة من بطولة الدوري.
وجاء تشكيل المصري لمواجهة الزمالك:

حراسة المرمي: احمد مسعود

خط الدفاع: شديد وعمرو موسى واحمد شوشة وكريم العراقي 

خط الوسط: فريد وايزي ورفعت وسعيدو وعمر كمال 

خط الهجوم: كاسينحو 

فيما يجلس على مقاعد البدلاء:

اوستين اموتو ومحمد الصالح واسلام عطيه وحسن علي ومحمد جابر وعلاء عطا واحمد دعدور ومحمد عنتر

مريم الجابري

مريم الجابري

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