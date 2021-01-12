نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منوف يتخطي اتحاد بسيون بركلات الترجيح في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق منوف الفوز على نظيرة فريق اتحاد بسيون بركلات الترجيح خلال المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء بملعب منوف، بالدور التمهيدي الأول، لكأس مصر.

خاض منوف اللقاء بتشكيل مكون من، أيمن قنديل ومحمد منسي وإبراهيم راشد وعبد الحميد الشحات ومحمود جمال ومحمد مختار وعمرو بيومي وطارق ابو المعاطي ومحمد صابر وعبد الحميد شبانه وفيكتور .

البدلاء إسلام مقلد وحسام الخولي ووليد ايفونا وشريف أبو المعاطي وسامح بكري وإبراهيم فتحي ومحمد القارح وشريف صبري .

وجاء تشكيل اتحاد بسيون يضم : محمد مدحت وإبراهيم الرفاعي ومحمد حسين وسعيد رضا ومحمد علي بريزة والسيد خليفه وإبراهيم مبروك ومحمد مصطفي وأحمد سامح وعبد الله أشرف ورمضان عبد الحميد .

البدلاء أحمد طايل ومحمد حلمي ووائل عيد ومحمد جمال جعفر وإيهاب الدسوقي ومحمود سعيد ومحمد عبد الرحمن ورأفت عوض وأحمد دندوح.

شهد الشوط الأول إحتساب ركلة جزاء لإتحاد بسيون عند الدقيقة 15 سددها اللاعب رمضان ليلة في القائم.

وفي الشوط الثاني قام الحكم بطرد ابراهيم مبروك لاعب اتحاد بسيون للإنذار الثاني.

وأسفرت ركلات الترجيح عن فوز فريق منوف بنتيجة 5-4 عقب ختام اللقاء بالتعادل السلبي.

أدار اللقاء الحكم أحمد عبد الرازق، وعاونه أسامة هشام، ومحمد لطفي.