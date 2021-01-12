نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل مفاجأة غير متوقعة فى تشكيل الزمالك والمصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم من خلال موقع ثقفني تشكيل مباراة الزمالك والمصري حيث تبدأ المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، والرابعة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وأخيراً الرابعة مساءً بتوقيت جرينتش، حيث هناك مفاجأة فى التشكيل الرسمي والذي سنعلنه لكم الآن.

عاجل مفاجأة غير متوقعة فى تشكيل الزمالك والمصري

نعرض لكم تشكيل الزمالك اليوم:-

فى حراسة المرمي أبو جبل أساسي، قلبي الدفاع محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني، مدافع يمين حمزة المثلوثي، مدافع شمال أحمد فتوح، أمامهم طارق حامد وإمام عاشور دفندرات، أمامهم صانع ألعاب يوسف أوباما، ثم أحمد سيد زيزو جناح يمين، وعبد الله جمعه وهو المفاجأة الأولي جناح شمال، وأخيراً مفاجأة أشرف بن شرقي رأس حربة وحيد.

بعد أن عرضنا لكم التشكيلة الرسمية لنادي الزمالك أمام المصري وجدنا أن أول مفاجأة كما ذكرنا لكم عبد الله جمعه ونشيد به فى هذا المكان، أما المفاجأة الثانية وهي تواجد أشرف بن شرقي رأس حربة فى حين إصابة عمر السعيد ولكن باتشيكو فضل الدفع ببن شرقي بدل من أسامة فيصل الذي لم يأخذ فرصته حتى الآن.

ملعب مباراة الزمالك والمصري

بعد أن قمنا بعرض تشكيل الزمالك والمصري، المباراة تكون على ملعب استاد برج العرب وهو بناء على طلب الفريق المصري البورسعيدي.

ترتيب الفريقين فى الدوري المصري

لعب الزمالك 5 مباريات فاز فى أربع مباريات وتعادل أمام بيراميدز فى واحده وهو فى المركز الأول بالتساوي مع الأهلي برصيد 13 نقطة، ولعب المصري 6 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى أربع مباريات وحصل على 10 نقاط فى المركز الرابع، فهل سيحافظ الزمالك على صدارة الدوري المصري أم أن المصري البورسعيدي له رأي أخر هذا ما سنعرفه بعد المباراة.