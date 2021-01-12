انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة on time sport الجديد 2021 علي النايل سات أون تايم سبورت 1 و 2 و 3 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تردد قناة on time sport الجديد 2021 والتي نوهت إدارة قناة القناة عن ضرورة تحديث التردد الخاص بها علي القمر الصناعي نايل سات، حيث تم تعديل التردد وتحديثه لتردد جديد في بداية العام الجديد، وذلك لعمل تحديثات جديدة بالقناة، تتضمن البث الفضائي وتوفير خدمات أفضل ومشاهدة ممتعة للمشاهدين، وإزدادت عمليات البحث من قبل متابعي قناة أون تايم سبورت، عن التردد الجديد الخاص بها، وفيما يلي نعلن التردد الجديد الخاص بقناة أون تايم سبورت علي القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة on time sport الجديد 2021

تعتبر قناة أون تايم سبورت واحدة من أهم وأشهر القنوات الفضائية الرياضية في مصر والوطن العربي، حيث تعمل علي تقديم الكثير من البرامج المميزة للمشاهدين، وتقوم بعرض كافة المباريات في كرة القدم بالنسبة للمسابقات المتنوعة في مصر والوطن العربي.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 علي نايل سات

ويمكن تحديث التردد الخاص بالقناة لإستقبالها بسهولة علي الأجهزة الخاصة بكم من خلال التردد التالي.

القمر الصناعي التردد معدل الترميز – معامل تصحيح الخطأ نايل سات بجوده SD 12654 افقي 27500 – 3/4

تردد قناة أون تايم سبورت 2 على النايل سات

القمر الصناعي التردد معامل تصحيح الخطأ – معدل الترميز النايل سات 10853 افقي 5/6 – 27500

تردد قناة أون تايم سبورت 3 الناقلة لمونديال كرة اليد فى مصر 2021

كما قامت ادراة قنوات اون تايم سبورت باطلاق قناة ثالثة لمتابعة مونديال كرة القدم المقام فى مصر بداية من يوم 13 يناير 2021 وسيكون التردد كما يلي:-

القمر الصناعي التردد معامل تصحيح الخطأ – معدل الترميز النايل سات 12303 افقي 5/6 – 27500

مميزات قناة أون سبورت

تتمتع قناة أون سبورت بنسب مشاهدة عالية نسبيًا، مقارنة بالقنوات الفضائية الرياضية الأخري، حيث يتم بثها الفضائي للمشاهدين بشكل مجاني بالكامل، بالاضافة إلي تقديمها مباريات الدوري المصري وكأس مصر وبعض المباريات في بطولة أفريقيا، وتحرص علي تقديم الأخبار الحصرية للمشاهدين بإستمرار.