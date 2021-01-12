سيراميكا يضغط والـ var يمنع ريان من إحراز الهدف الأول في المقاولون

انتهت أحداث 20 دقيقة من احداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي سيراميكا كليوباترا والمقالون العرب في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن اللقاء المؤجل من الاسبوع الثالث لبطولة الدوري المصري بالتعادل السلبي دون إحراز أهداف.

وشهدت أحداث إنطلاق المباراة ضغط قوي من قبل لاعبو سيراميكا كليوباترا من أجل إحراز الهدف الأول في المباراة .

حصل أحمد يارسر ريان على ركلة جزاء لصالح نادي سيراميكا كليوباترا بعد تدخل قوي من فاروقا نور الدين لاعب المقاولون العرب داخل منطقة الجزاء في الدقيقة "10"، من عمر المباراة قبل أن يلجأ أحمد جمال حكم المباارة إلي تقنية الـ var ليتراجع عن قراراه لصالح ذئاب الجبل .