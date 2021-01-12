انتهت أحداث 20 دقيقة من احداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي سيراميكا كليوباترا والمقالون العرب في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن اللقاء المؤجل من الاسبوع الثالث لبطولة الدوري المصري بالتعادل السلبي دون إحراز أهداف.
وشهدت أحداث إنطلاق المباراة ضغط قوي من قبل لاعبو سيراميكا كليوباترا من أجل إحراز الهدف الأول في المباراة .
حصل أحمد يارسر ريان على ركلة جزاء لصالح نادي سيراميكا كليوباترا بعد تدخل قوي من فاروقا نور الدين لاعب المقاولون العرب داخل منطقة الجزاء في الدقيقة "10"، من عمر المباراة قبل أن يلجأ أحمد جمال حكم المباارة إلي تقنية الـ var ليتراجع عن قراراه لصالح ذئاب الجبل .
وخاض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: أحمد محسن – خالد صبحي – سيف تقا – محمد توني.
خط الوسط: كوامي بونسو – محمود نبيل – وينفول كوبينا – محمد حسن
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان – محمد ابراهيم
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري، وعبد الله محمود، وطارق سامي، وأحمد أمين اوفة، وعبد الرحمن بودي، ومحمد جمال، ورجب بكار، وشريف دابو، وشادي حسين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيراميكا يضغط والـ var يمنع ريان من إحراز الهدف الأول في المقاولون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.