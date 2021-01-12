عنتر ورفعت يصافحان لاعبي الزمالك

حرص الثنائي محمد عنتر وأحمد رفعت لاعبا المصري البورسعيدي، على مصافحة لاعبي الزمالك قبل مباراة الفريقين في الدوري الممتاز. وانتقل الثنائي محمد عنتر وأحمد رفعت من الزمالك إلى المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي في تمام الساعة الخامسة مساء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

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