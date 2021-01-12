الدوري الممتاز.. البنك الأهلي ينتزع تعادلا قاتلا من سموحة.. فيديو

حسم التعادل الإيجابي 2 - 2، مباراة سموحة والبنك الأهلي، التي أقيمت على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الممتاز.

وأنهى فريق سموحة الشوط الأول متقدما بهدف دون رد، سجله حسام حسام، من ركلة جزاء في الدقيقة 43.

وتمكن البنك الأهلي من إدراك التعادل في الشوط الثاني، من ركلة جزاء أيضا، سجلها أحمد علي في الدقيقة 64.

وعاد سموحة للتقدم مجددا في الدقيقة 65 عن طريق رجب نبيل، قبل يسجل فادي فريد هدفا قاتلا للبنك الأهلي في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بنتيجة 2 - 2.