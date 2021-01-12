الدوري الممتاز.. البنك الأهلي ينتزع تعادلا قاتلا من سموحة.. فيديو

وأنهى فريق سموحة الشوط الأول متقدما بهدف دون رد، سجله حسام حسام، من ركلة جزاء في الدقيقة 43.
وتمكن البنك الأهلي من إدراك التعادل في الشوط الثاني، من ركلة جزاء أيضا، سجلها أحمد علي في الدقيقة 64.
وعاد سموحة للتقدم مجددا في الدقيقة 65 عن طريق رجب نبيل، قبل يسجل فادي فريد هدفا قاتلا للبنك الأهلي في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بنتيجة 2 - 2.
وبدأ سموحة المباراة بالتشكيل التالي:
الهاني سليمان - أحمد جمال - رجب نبيل - محمد عبدالمنعم - حليمو - شريف رضا - محمد كناريه - علي غزل - ديرك نبسمبامي - رفيق كابو - حسام حسن.
بينما دخل البنك الأهلي اللقاء بالتشكيل الآتي:
حراسة المرمى: محمود الزنفلي
خط الدفاع: بهاء مجدي - محمد مجدي - محمد كوفي - أسامة إبراهيم.
خط الوسط:معروف يوسف - استيرلا - محمد حامد - موسى دياوارا
خط الهجوم: أحمد ياسر - فادي فريد.
وبهذا التعادل رفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة السابعة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق الأهداف عن سموحة صاحب المركز الـ 11.
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