الزمالك يبدأ عمليات الإحماء قبل مواجهة المصري

بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الإحماء استعدادا لخوض مواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها بعد قليل على استاد برج العرب، بالجولة السابعة للدوري المصري العام.

وحرص مدحت عبد الهادي، المدرب العام، وأليكس كوستا، مدرب الفريق، على متابعة إحماء اللاعبين، ومنح بعض التعليمات لهم، بينما أدى محمد أبوجبل، تدريبات الإحماء تحت قيادة عمرو عبد السلام، مدرب حراس المرمى.

وكان الجهاز الفني قد أعلن عن التشكيل الرسمي والذي جاء كالتالي:-

في حراسة المرمى: محمد أبوجبل

في خط الدفاع: محمد عبدالغني ومحمود حمدي “الونش” وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي

في خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” وعبدالله جمعة

في خط الهجوم: أشرف بن شرقي