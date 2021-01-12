وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية ، فإن رسوم التعاقد مع مبابي قد تتراوح ما بين 150 مليون يورو إلى 222 مليون يورو، وبناء عليه فإن ريال مدريد يخطط للاستغناء عن بعض لاعبيه لتوفير ما يقرب من 100 لـ 150 مليون يورو في الصيف المقبل للمساهمة في تمويل الصفقة.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعبين الذين قد يتم الاستغناء عنهم هم إيسكو، داني سيبايوس، لوكا يوفيتش، مارسيلو وبراهيم دياز، مع انتظار موقف توتنهام من شراء جاريث بيل (المعار) بالإضافة لبعض الإعارات.
واختتمت الصحيفة أن نادي ريال مدريد على ثقة تامة برغبة كيليان مبابي من الإنضمام إلى النادي الملكي في الفترة المقبلة .
يذكر ان عقد كيليان مبابي ينتهي مع نادي باريس سان جيرمان في صيف عام 2022 .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريال مدريد يضحي بـ 5 لاعبين للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.