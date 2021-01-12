ريال مدريد يضحي بـ 5 لاعبين للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي

كشفت بعض التقارير الأوروبية اليوم عن خطة نادي ريال مدريد الإسباني، للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفترة القادمة .

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية ، فإن رسوم التعاقد مع مبابي قد تتراوح ما بين 150 مليون يورو إلى 222 مليون يورو، وبناء عليه فإن ريال مدريد يخطط للاستغناء عن بعض لاعبيه لتوفير ما يقرب من 100 لـ 150 مليون يورو في الصيف المقبل للمساهمة في تمويل الصفقة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعبين الذين قد يتم الاستغناء عنهم هم إيسكو، داني سيبايوس، لوكا يوفيتش، مارسيلو وبراهيم دياز، مع انتظار موقف توتنهام من شراء جاريث بيل (المعار) بالإضافة لبعض الإعارات.