مدافع ريال مدريد على رادار مورينيو لتدعيم دفاعات توتنهام

يسعى جوزيه مورينيو، مدرب نادي توتنهام الإنجليزي، لتدعيم صفوف فريقه الدفاعية خلال فترة الانتقالات الشتوية لمواصلة القتال في منافسة النادي في الدوري، في ظل شراسته الهجومية.

ويدرس مورينيو أكثر من لاعب أبرزهم مدافع نادي "ريال مدريد" الإسباني "ايدر ميليتاو".



وأشارت صحف إسبانية إلى أن رحيل "ميليتاو" اللاعب البرازيلي صاحب الـ 22 عاما، عن صفوف النادي الملكي ممكن، ولكنه لن يكون انتقالا سهلا أو ذا قيمة مالية قليلة، حيث إن الملكي دفع في اللاعب 50 مليون يورو منذ 18 شهرا فقط لذلك لن يفرط فيه بسهولة.



ولم يشارك اللاعب مع ناديه في أي مباريات هذا الموسم، ولعب 10 مباريات فقط في صفوف الملكي الموسم الماضي.

وفشل إيدير ميليتاو، في إثبات أحقيته بارتداء قميص الفريق الملكي، منذ انضمامه إليه من بورتو البرتغالي في صيف 2019.