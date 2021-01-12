قبل انطلاق المونديال.. تاريخ مواجهات مصر مع فرق مجموعتها

تنطلق غدًا الأربعاء بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.. نسخة استثنائية بكل المقاييس، فهي أول بطولة تقام بـ 32 منتخبًا، في ظل ظروف فيروس كورونا.

وتستضيف مصر بطولة العالم رقم 27 لرجال كرة اليد خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

واختارت مصر بصفتها مستضيفة البطولة التواجد في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات السويد وجمهورية التشيك وتشيلي.. مجموعة في المتناول نسبيًا لفراعنة اليد، ونتمنى أن نعبر من خلالها محتلين الصدارة.

وفي هذا التقرير، نستعرض معًا تاريخ مواجهات المنتخب المصري مع فرق مجموعته

السويد

واجه المنتخب المصري نظيره السويدي 9 مرات في بطولات العالم وأيضًا دورات الألعاب الأولمبية.

الغلبة كانت للمنتخب السويدي، الذي استطاع تحقيق الانتصار 7 مرات، فيما فاز المنتخب المصري في مباراة وحيدة فقط، وتعادلا في مباراة.

أولى المواجهات كانت في بطولة العالم 1964، وفازت السويد بنتيجة 26-11

ثاني المواجهات كانت في بطولة العالم 1995، وفازت السويد بنتيجة 33-23

ثالث المواجهات كانت في دورة الألعاب الأولمبية سيدني 2000، وفازت السويد بنتيجة 27-23

رابع المواجهات كانت في بطولة العالم 2001، وفازت السويد بنتيجة 29-23

خامس المواجهات كانت في بطولة العالم 2003، وفازت السويد بنتيجة 29-23

سادس المواجهات كانت في بطولة العالم 2015، وتعادل المنتخبان بنتيجة 25-25

سابع المواجهات كانت في دورة الألعاب الأولمبية 2016، وفازت مصر بنتيجة 26-25

ثامن المواجهات كانت في بطولة العالم 2017، وفازت السويد بنتيجة 33-26

تاسع المواجهات كانت في بطولة العالم 2019، وفازت السويد بنتيجة 27-24

التشيك

واجه المنتخب المصري نظيره المنتخب التشيكي 6 مرات في بطولات العالم، وفاز المنتخب المصري في 4 مباريات، وتعادلا في مباراة، وانتصرت التشيك في مباراة وحيدة

أولى المواجهات كانت في بطولة العالم 1993، وفازت مصر 21-20

ثاني المواجهات كانت في بطولة العالم 1995، وفازت مصر 25-21

ثالث المواجهات كانت في بطولة العالم 1997، وفازت مصر 24-22

رابع المواجهات كانت في بطولة العالم 2001 وتعادل المنتخبان 26-26

خامس المواجهات كانت في بطولة العالم 2007 وفازت التشيك 31-30

سادس المواجهات كانت في بطولة العالم 2015، وفازت مصر 27-24

تشيلي

لم يلتق المنتخبان في أي مباراة رسمية