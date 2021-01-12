الزمالك والمصري.. 15 دقيقة تعادلا سلبيا.. وحذر دفاعي وهجمة وحيدة

سيطر التعادل السلبى على أول 15 دقيقة، من مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بالجولة السابعة من الدوري الممتاز، المقامة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

بدأت المباراة هادئة وشهدت الدقائق الأولى تحضيرات كثيرة من لاعبي الفريقين وسط حذر دفاعي كبير؛ خوفًا من هدف مبكر يربك الحسابات.

وحاول لاعبو الزمالك اختراق دفاع المصري من خلال اللعب على الأطراف واستغلال عرضيات عبدالله جمعة ولكن تصدى لها دفاع الفريق البورسعيدي ببسالة.

وشهدت الدقيقة 11 أولى المحاولات الهجومية من هجمة لعمر جمال عبد الواحد الذي اخترق منطقة جزاء الزمالك قبل أن يسددها بقوة خارج مرمي أبو جبل.

وشهدت الدقيقة 14 هجمة للمصري بعد تمريرة بينية من أحمد رفعت كاد أن يقابلها كازادي داخل منطقة الجزاء ولكن ابو جبل تصدي لها قبل ان تصل إلى مهاجم المصري.

وشهدت التشكيلة بعض التغييرات عن المباراة السابقة حيث يشارك عبد الله جمعة في الجناح الأيسر أمام أبو الفتوح، بينما يبدأ حمزة المثلوثي بدلا من حازم إمام المستبعد من القائمة للراحة.

وسيلعب أشرف بن شرقي رأس حربة بالتبادل مع صانع الألعاب يوسف أوباما.

وجاءت تشكيلة الزمالك لمباراة المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، عبد الله جمعة ، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي ، يوسف إبراهيم أوباما.

ويجلس على مقاعد البدلاء الحارس محمد عواد ومحمود علاء وأحمد عيد ومحمد أوناجم وحسين فيصل وأسامة فيصل وحسام أشرف ومحمود عبد الرازق شيكابالا وكريم بامبو وإسلام جابر.

وأعلن علي ماهر، المدير الفني للمصري تشكيلته الرسمية للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: أحمد شديد، عمرو موسى، أحمد شوشة، كريم العراقي.

خط الوسط: فريد شوقي، سعيدو سمبوري، إيزي إيميكا.

خط الهجوم: كازادي كاسينجو، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رفعت.

ويجلس على مقاعد البدلاء الحارس أحمد دعدور ومحمد صالح وحسن علي وإسلام عطية وأوستن أموتو ومحمد جابر وحجاج عويس وعلاء عطا ومحمد عنتر.