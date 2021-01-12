تعرف على سر سفر باهر المحمدي مع بعثة الإسماعيلي للمغرب

أعربت جماهير الإسماعيلي، عن اندهاشهم من وجود باهر المحمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ضمن بعثة الفريق المتواجدة بالمغرب، وعدم جاهزيته للمشاركة بسبب إصابته، في المباراة التي إنتهت بهزيمة الإسماعيلي أمام الرجاء المغربي ووداع البطولة العربية.

وعلم موقع "دوت الخليج" أن سر سفر باهر المحمدي مع بعثة الإسماعيلي، هو قرار مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لتهدئة الجماهير، عقب الإشاعات التي خرجت بتوقيع اللاعب للنادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن جانب آخر يستكمل المحمدي فترة علاجه خلال تواجد الفريق بالمغرب، ولدعم الفريق.

يذكر أن خاض لاعبو الفريق الأول بالإسماعيلى والذين شاركوا بمواجهة أمس أمام الرجاء البيضاوي مران استشفائي صباح اليوم.

وودع الدراويش منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية بعد الخسارة من بطل المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموعه المباراتين.

ومن المقرر أن يخوض باقي لاعبى الفريق مران خططي عصر اليوم، ضمن برنامج الاعداد للقاء المقاولون العرب يوم الأثنين المقبل بالدورى المحلي.