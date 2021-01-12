لابورتا: لا أتمنى تأجيل انتخابات برشلونة.. والنادي يعاني أزمة مالية

قال خوان لابورتا، المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، إن انتخابات رئاسة النادي ستعقد يوم 24 يناير القادم، رغم محاولات الضغط الكبيرة لتأجيلها بسبب أزمة فيروس كورونا الحالية.

وأشار "لابورتا" إلى أن النادي في حاجة ماسة لرئيس جديد ودماء إدارية جديدة لتحسين أوضاع النادي المالية، والحد والتقليل من الإنفاق في موسم انتقالات يناير.



وأضاف لابورتا لجريدة "اوول فوتبول"، "أن البلد التي تستطيع مواصلة العمل، يمكنها أيضا عقد الانتخابات، لذلك لا أتمنى أي تأجيل للانتخابات في ظل استمرار النشاط الرياضي، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بجميع الإجراءات الاحترافية الموصى بها لتجنب زيادة أعداد الإصابات بكورونا"، مؤكدا أنه يحافظ على علاقات جيدة بينه وبين جميع اللاعبين والجهاز الإداري بالنادي.



وحسب ما نشر موقع "بي إن سبورت"، فإن خوان لابورتا كشف عن حُصوله على أكثر من عشرة آلاف تَوقيع للمنخرطين من أجل المرور إلى المرحلة النهائية من الانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة.



وسيُصدِر برشلونة يوم الخميس المقبل لائحةَ المرشحين الرسميين و التي ستضم إلى حد كبير أربعة مُرشحين هم لابورتا و فون و فريشا و روزو.