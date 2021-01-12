بعد الهزيمة أمام الرجاء .. استقالة جماعية يا إما بلاش في الإسماعيلي| خاص

حالة من الصمت تسود مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، خاصة بعد الهزيمة أمام الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس ووداع البطولة العربية.

وكشف مصدر داخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، إن مجلس الإدارة يهتم الآن بالتعاقد مع مدرب لقيادة الدراويش، مؤكدًا إن قرار الإعتذار لم يتم طرحه حتى الآن، لحين عودة البعثة من المغرب وإعلان موقف مجلس الإدارة النهائي.

وأضاف "المصدر" سنتخذ قرار البقاء من الرحيل بشكل جماعي، مؤكدًا أن المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي، يبذل قصارى جهده للنهوض بالإسماعيلي وعودته لمكانته الطبيعية وسط الكبار.

وذلك بعد خروج جماهير الإسماعيلي، تنادي برحيل مجلس إدارة النادي، مطالبين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتدخل لإنقاذ النادي من شبح الهبوط.

ويستعجل مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، التعاقد مع مدربًا جديدًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة القادمة، خاصة بعد أن ودع الفريق البطولة العربية بالهزيمة أمام الرجاء المغربي بثلاثية نظيفة في إياب دور نصف النهائي من البطولة.

وعلم موقع "دوت الخليج" أن هناك إنقسام داخل مجلس الإدارة في إختيار جنسية المدرب القادم، بعض الأعضاء ترغب في التعاقد مع مدرب أجنبي، وأخر يبحث عن مدرب مصري.

وأسماء مصريين على مائدة مجلس الاسماعيلي، إيهاب جلال مدرب المقاصة، وعماد النحاس مدرب المقاولون العرب أبرز المدربين المصريين المرشحين.

يذكر أن خاض لاعبو الفريق الأول بالإسماعيلى والذين شاركوا بمواجهة أمس أمام الرجاء البيضاوي مران استشفائي صباح اليوم.

وودع الدراويش منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية بعد الخسارة من بطل المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموعه المباراتين.

ومن المقرر أن يخوض باقي لاعبى الفريق مران خططي عصر اليوم، ضمن برنامج الاعداد للقاء المقاولون العرب يوم الأثنين المقبل بالدورى المحلي.