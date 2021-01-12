نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي يخطف تعادلا مثيرا من سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل فريق سموحه مع نظيره البنك الأهلى بهدفين لكل فريق فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم .

سجل هدفى سموحة حسام حسن من ضربة جزاء ورجب نبيل فى الدقيقتين 44 ، 85 بينما سجل هدفى البنك الأهلى أحمد على من ضربة جزاء ، فادى فريد فى الدقيقتين 62 ، 88 .

وبذلك يرتفع رصيد الفريقان إلى7 نقاط ويحتل البنك الأهلى المركز العاشر بينما يأتى سموحه فى المركز الحادى عشر .

جاءت المباراة متوسطة المستوى فى شوطها الأول وتبادل الفريقان السيطرة على منتصف ولاحت لسموحه ثلاث فرص للتهديف الأولى من تسديدة لديريك تسيبامبى ارتطمت بقائم البنك الأهلى والثانية من تسديدة حليمو التى علت العارضة بقليل والثالثه من رأسية لعلى غزال بينما لاحت للبنك الأهلى عن طريق تسديدة موسى دياوارا التى تصدى لها الهانى سليمان حارس سموحه وتمكن حسام حسن من تسجيل هدف التقدم لسموحه من ضربة جزاء فى الدقيقة 44 لينتهى الشوط الشوط الأول بتقدم سموحه بهدف دون رد .

وفى الشوط الثاني انحصر اللعب فى منتصف الملعب معظم الوقت إلى أن تمكن أحمد على من تسجيل هدف التعادل للبنك الأهلى من ضربة جزاء فى الدقيقة 62 وتصبح النتيجة التعادل لكل فريق .

وشهدت الربع ساعة الأخيرة تبادل الهجمات من الفريقين وأضاع حسام حسن فرصة مؤكده لسموحه من تمريرة عرضية لشريف رضا سددها حسام حسن خارج المرمى الخالى من حارسه.

وشهدت الدقيقة 85 تسجيل الهدف الثانى لسموحه عن طريق رأسية رجب نبيل من عرضية شريف رضا قبل أن يتعادل فادى فريد للبنك الأهلى فى الدقيقة 88 عن طريق تسديدة فادى فريد من خارج منطقة الجزاء على يسار الهانى سليمان حارس سموحه لتنهى المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق .