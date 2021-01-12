نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نتائج فرق الدقهلية بالتمهيدى الأول لبطولة كأس مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - Advertisements
شهدت مباريات التمهيدى الأول لبطولة كأس مصر ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ العديد من المباريات القوية والمثيرة فى أحداثها على مستوى جميع ملاعب الجمهورية التى إحتضنت لقاءات اليوم.
ونرصد لكم نتائج فرق الدقهلية بالتمهيدى الأول :
شيكو 0 / ميجاسبورت 2
شبان بدواى 2 / السنبلاوين 2
فوز شبان بدواى بركلات الترجيح 7/6
عمال المنصورة 2 / سيدى غازى 2
فوز سيدى غازى بركلات الترجيح 4-3
الحامول 3 / الأمير 0
سيدى سالم 1 / بلقاس 1
فوز بلقاس بركلات الترجيح 5-4
المنزلة 0 / نبروه 1
كهرباء طلخا 2 / شربين 0
منية سمنود 0 / مياه الدقهلية 0
فوز منية سمنود بركلات الترجيح 4-2