شهدت مباريات التمهيدى الأول لبطولة كأس مصر ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ العديد من المباريات القوية والمثيرة فى أحداثها على مستوى جميع ملاعب الجمهورية التى إحتضنت لقاءات اليوم. ونرصد لكم نتائج فرق الدقهلية بالتمهيدى الأول : شيكو 0 / ميجاسبورت 2 شبان بدواى 2 / السنبلاوين 2 فوز شبان بدواى بركلات الترجيح 7/6 عمال المنصورة 2 / سيدى غازى 2 فوز سيدى غازى بركلات الترجيح 4-3 الحامول 3 / الأمير 0 سيدى سالم 1 / بلقاس 1 فوز بلقاس بركلات الترجيح 5-4 المنزلة 0 / نبروه 1 كهرباء طلخا 2 / شربين 0 منية سمنود 0 / مياه الدقهلية 0 فوز منية سمنود بركلات الترجيح 4-2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نتائج فرق الدقهلية بالتمهيدى الأول لبطولة كأس مصر في المقال التالي

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012