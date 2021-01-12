نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن جدول مواعيد مباريات كأس العالم للأندية المقام في قطر والملاعب التي ستستضيف المباريات.

وكان النادي الأهلي قد حسم مشاركته في كأس العالم للأندية هذه النسخة بعدما فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك.

وسيخوض المارد الأحمر أولى مبارياته في كأس العالم للأندية المقام في دولة قطر يوم 4 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي الفائز من مباراة الدحيل وأوكلاند سيتي يوم 4 فبراير ضمن منافسات الجولة الثانية من مونديال الأندية في قطر.