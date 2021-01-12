نتائج مباريات كأس مصر الدور التمهيدي الاول

وتأهل منية سمنود للدور الثاني، بعدما فاز على مياة الدقهلية، بركلات الترجيح 4-2 عقب ختام المواجهة بالتعادل السلبي.

وخسر اتحاد المنزلة من فريق اتحاد نبروه بهدف نظيف، وتغلب فريق كهرباء طلخا على حساب فريق شربين بهدفين دون رد.

وفاز فريق بني مزار على حساب فريق ناصرملوي بهدفين مقابل هدف، وخسر التعدين من المدينة المنورة بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1.



وفاز فريق توت عنخ أمون على فريق مطرطارس بهدف دون مقابل، وخسر أبو كساة من لافيينا 0-8.

وفاز المراغة على حساب عاملين غارب بهدفين مقابل هدف.

وحقق فريق رأس غارب فوزا كبيرا على حساب فريق قفط، بخمسة أهداف نظيفة.

ونجح فريق مصر للتأمين في تحقيق الفوز على فريق الأميرية، بثلاثية دون مقابل، سجلهم محمد ذكي وعماد محمد، ومحمود عوكشة خلال الشوط الثاني.

وحقق فريق بلطيم الفوز خارج ملعبه على حساب فريق مركز شباب الحنفي، بهدفين دون مقابل.

وفاز مياة البحيرة على فريق دلفى بركلات الترجيح عقب تعادلهما في الوقت الأصلي للقاء بهدف لكل منهما.

وحسمت ركلات الترجيح لقاء سيدي سالم وبلقاس بنتيجة 5-4 لبلقاس، عقب ختام اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث تقدم سيدي سالم في بداية الشوط الأول، بهدف، وقبل ختام الشوط الثاني خطف بلقاس التعادل صبل صافرة الختام.

وفاز الشمس خارج أرضة على اتحاد الشرطة، بهدف للاعب عبد الله أحمد في الدقيقة 30 للشوط الأول.

وفاز الحامول على مركز شباب الأمير بثلاثية نظيفة، عن طريق، صلاح عبد الله وحسين فهمي، بالشوط الأول، والسيد جمعه بالشوط الثاني.

وتمكن فريق المجد من الإطاحة بفريق بدر، بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتأهل بروكسي للدور الثاني بالفوز على بترول الاسكندرية بركلات الترجيح.

وتغلب فريق الشهداء على حساب فريق بورفؤاد بركلات الجزاء 5/4 عقب ختام اللقاء بالتعادل بدون أهداف.

وفاز فريق الترام خارج الديار على كفر بولين بهدفين مقابل هدف، وفاز كوم حماده على الجمارك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحقق مركز شباب الزهراء الفوز على شبان إسنا 4-1، وخسر غزل دمياط من الشرقية 0-1، وفاز الكهرباء على جنوب سيناء 7-0.