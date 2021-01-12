الرياضة

كهربا أساسيا.. تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي بالدوري

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أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه الإنتاج الحربي بعد قليل في المباراة التي ستقام على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز. 

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" - والتر بواليا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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