كهربا أساسيا.. تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي بالدوري

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه الإنتاج الحربي بعد قليل في المباراة التي ستقام على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة
خط الهجوم : حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" - والتر بواليا.
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